Incidenti stradali | 434 pedoni morti investiti in Italia nel 2023

L'età delle vittime stradali La Regione in cui sono avvenuti più Incidenti mortali per i pedoni è il Lazio, dove le vittime sono 73, di cui 42 solo a ... (247.libero)

Incidenti stradali : il 16enne Michael Ruggieri a bordo di uno scooter muore a Catania

Un ragazzo di soli 16 anni, Michael Ruggieri , è morto la notte di domenica a Catania , nell’incrocio tra via Pietro Platania e via Delle Calcare, in ... (feedpress.me)