Incidente Mortale sulla Fondovalle Alto Sangro

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) L'Aquila - Nella notte, lungo il chilometro 13 della strada 652, si è verificato un tragicostradale che ha causato la morte di tre cavalli e il ferimento del conducente di uno dei due veicoli coinvolti. L'è avvenuto mentre i tre equini, fuggiti da un allevamento privato, sono stati investiti prima da un'auto e successivamente da un camion. Il bilancio dell'riporta la morte di tutti e tre gli animali e il ferimento del conducente del veicolo coinvolto. Sul luogo dell'sono intervenuti prontamente i carabinieri della compagnia di Castel diper i rilievi di rito, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona e il personale veterinario della Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, che ...

