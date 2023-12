Incidente a Urbino tra ambulanza e pullman | chi sono i morti

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) In una giornata segnata dal dolore, la città diè stata teatro di un tragicostradale che ha spezzato quattro vite e lasciato ferite sette persone. L’, avvenuto nel pomeriggio, ha coinvolto uncon a bordo bambini in gita parrocchiale e un’.LEGGI ANCHE: Schianto trapieno di bambini: 4, fuoco in galleria L’impatto mortale, avvenuto nella galleria lungo la SS 73 bis, ha visto l’trasformarsi in una trappola mortale per tutti i suoi occupanti: tre operatori sanitari – Stefano Sabbatini di Fossombrone (autista), Cinzia Mariotti di Acqualagna (infermiera), e il medico albanese Sokol Hoxha, ex studente della Politecnica Marche – e il paziente ottantacinquenne ...