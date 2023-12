Incidente a Fuorigrotta | moto finisce contro auto in sosta | Vincenzo muore a 41 anni

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Gravestradale a, nel giorno della vigilia di Natale. Unasi è scontrata, per cause da accertare,un’mobile parcheggiata in strada (una Fiat Punto), in via Arlotta. Per il centauro non c’è stato niente da fare. Come L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Per il 41enne centauro, Vincenzo Maglione, non c'è stato niente da fare, l'impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo nonostante i soccorsi giunti sul luogo dello schianto. Nell'impatto l'uomo è finito rovinosamente a terra. Soccorso dal 118, è stato portato d'urgenza al vicino ospedale, dove è deceduto per le ferite riportate.