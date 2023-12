Incendio Malagrotta | la procura di Roma apre un fascicolo per rogo doloso

Chi gestisce gli impianti di trattamento meccanico biologico di Malagrotta ? Si chiama Luigi Palumbo , è un commercialista di Napoli, già indagato per ... (affaritaliani)

Roma , 27 dic. (Adnkronos) - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all' incendio divampato domenica all'impianto di ... (liberoquotidiano)

Il commercialista di Napoli è il nuovo ras della città della monnezza. E' anche indagato per il fuoco devastante del giugno 2022 Segui su ... (affaritaliani)

... Attilio Pisani, psiega la testata, si confronterà con la collega Rosalia Affinito, titolare del fascicolo relativo al rogo del Tmb2 di, già aperto percolposo. Non è escluso che ...Camilla Mozzetti e Valeria Di Corrado per il Messaggero - EstrattiimpiantoIl Tmb diè il quarto impianto di questo tipo ad andare a fuoco a Roma nell'arco di cinque anni. Dopo il Tmb Salario, quello ...La Procura ha aperto un fascicolo per rogo doloso. È l’ipotesi di reato sull’incendio al Tmb di Malagrotta. Sequestrate le telecamere di vidosorveglianza.I pm della procura di Roma hanno proceduto al sequestro delle telecamere di sorveglianza presenti e disposto ulteriori accertamenti tecnici ...