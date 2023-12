Incendio Malagrotta | “Impianto di Castelforte Latina riceverà 1300 tonnellate a settimana di rifiuti indifferenziati”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 27 dicembre 2023). Mentre proseguono gli accertamenti in merito alle cause del rogo e si attendono i risultati delle analisi circa la qualità dell’aria, parallelamente si lavora per trovare soluzioni alternative per la gestione deidi Roma. Le fiamme, la paura, le operazioni di spegnimento e adesso la gestione del post-. Quanto accaduto all’dia Roma tiene in apprensione la Capitale: sia per quanto riguarda le conseguenze in senso stretto del rogo – e dunque le ripercussioni in materia di inquinamento ambientale – sia per la gestione deidi Roma.(ilcorrieredellacitta.com)La Regione Lazio, di concerto con AMA e il Campidoglio, cercano soluzioni per impedire il blocco ...