Incendio Malagrotta | aperto fascicolo per rogo doloso

Incendio a Malagrotta . Mentre proseguono gli accertamenti in merito alle cause del rogo e si attendono i risultati delle analisi circa la qualità ... (ilcorrieredellacitta)

Roma , 27 dic. (Adnkronos) - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all' incendio divampato domenica all'impianto di ... (liberoquotidiano)

Camilla Mozzetti e Valeria Di Corrado per il Messaggero - EstrattiimpiantoIl Tmb diè il quarto impianto di questo tipo ad andare a fuoco a Roma nell'arco di cinque anni. Dopo il Tmb Salario, quello ......meccanico biologico diSi chiama Luigi Palumbo, è un commercialista di Napoli, già indagato per il rogo devastante del giugno del 2022 e ora di nuovo nel mirino per l'ennesimo...Roma, 27 dic. (Adnkronos) - La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all’incendio divampato domenica all’impianto di Malagrotta per lo smaltimento dei rifiuti. I pm, coordina ...La Procura di Roma indaga per incendio doloso sul rogo divampato il giorno della vigilia di Natale nell'impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti indifferenzati di ...