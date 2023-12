Incendio Iacovone | due tifosi foggiani ai domiciliari

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) A seguito di articolate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Taranto, alle prime ore della mattinata odierna la Polizia di Stato sta dando esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare personale degli arresti, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Taranto, nei confronti di duepresunti responsabili diaggravato dall’aver commesso il fatto in occasione di una manifestazione sportiva ed in luogo aperto al pubblico. Gli investigatori della D.I.G.O.S., a seguito di articolate e minuziose indagini, supportate dall’attenta e puntuale visionedelle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti all’interno dello Stadio Comunale “E.”, hanno potuto accertare che l’del settore Curva Sud, riservato ai ...

La prima giornata del campionato di calcio di serie C girone C vide, a settembre, fronteggiarsi Taranto e Foggia. Una parte di una curva dello ... (noinotizie)

Ci sono il furto di una bandiera e il rogo del bar nel settore ospiti dello stadio Zaccheria di Foggia, pur vecchio di 16 anni, dietro l'della curva sud dell'Erasmodi Taranto , danneggiata nelle sue strutture portanti, appiccato da due ultras del Foggia nello scorso settembre . Al termine della partita Taranto - ...... nei confronti di due tifosi foggiani per l'dello stadiodella città ionica avvenuto lo scorso 3 settembre. Contestata l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione di una ...Incendio Stadio Iacovone, arrestati due tifosi foggiani Lo scorso 3 settembre l'incendio allo stadio Iacovone, appiccato al termine della partita di serie ...