Incendio al Tmb di Malagrotta | trovata una videocamera di sorveglianza staccata e a terra sul luogo del rogo

Leggi su open.online

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il Tmb diè il quarto impianto ad andare a fuoco a Roma nell’arco di cinque anni. Oggi la Procura di Roma aprirà un fascicolo sul caso ma c’è il sospetto che dietro il nuovo, sviluppatosi la vigilia di Natale nel sito in amministrazione giudiziaria dell’imprenditore Manlio Cerroni, non sia un caso. Il Messaggero oggi riporta una scoperta dei vigili del fuoco. Hanno trovato,dal muro e adagiata a, proprio dove si è sviluppato l’, una telecamera di video. Potrebbe esser utile per stabilire se c’è una mano dietro il. Ma in quelle condizioni il rischio è che non sia funzionante. «Le operazioni di spegnimento – spiega a Il Messaggero il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Adriano De Acutis – sono andate ...