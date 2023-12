Incendio a Malagrotta | la Procura di Roma apre un’indagine per rogo doloso Il fatto arriva alla Commissione Parlamentare sulle Ecomafie

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per Incendio doloso in relazione al rogo avvenuto domenica nell'impianto di smaltimento dei ... (tg24.sky)

15.00 Rogo,Procura indaga per dolo La Procura di Roma ha aperto un fascicolo perdoloso in merito al rogo di domenica,nell'impianto di smaltimento rifiuti di. Dai Vigili del Fuoco ...Dopo il rogo , l' impianto di smaltimento rifiuti difinisce al centro di proteste ma anche di inchieste . Domani mattina la Commissione ... è divampato l'e in occasione di questa ...L'incendio di Malagrotta "non farà che aggravare ancora più la situazione del trattamento dei rifiuti a Roma, già precaria visto che l'impiantistica è quasi a zero, con la promessa del termovalorizzat ...Procura di Roma avvia fascicolo di indagine per incendio doloso nell'impianto di smaltimento di Malagrotta. Sequestrate telecamere di sorveglianza e disposti ulteriori accertamenti tecnici.