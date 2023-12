Imprenditore dona 400 biglietti agli studenti per vedere il film di Paola Cortellesi La regista | “La bellezza di questo gesto… grazie | ne sono onorata”

C'è di più: il grande, come noto, sposa tutta una visione transumanista " prova ne sia ...ora!Fra i volontari c'è undel quale credo quasi ogni Italian abbia in casa almeno un ..., fra le altre cose, il suo tempo, che in una vita come la sua è veramente una risorsa scarsa visto ...GEETIT BOLOGNA ha perso 3-0 contro GABBIANO MANTOVA, prima in classifica. Lo schiacciatore Maletti ha commentato la partita, sottolineando come sia stato difficile interrompere la striscia della capol ...Fimar di Verucchio dona 5.000€ all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla per sostenere le persone affette da questa patologia. Un gesto che da anni sostiene le attività dell'AISM sul territorio.