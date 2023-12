Imperia | muore l’88enne che aveva ricevuto bolletta errata da 15mila euro

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Non ha retto alla vista di quella cifra esorbitante. Caterina Giovinazzo,cheunadell’acqua da oltreè morta alla Vigilia di Natale. Era stata ricoverata a inizio dicembre all’ospedale Borea di Sanremo in seguito ad un malore a seguito della comunicazione da parte del gruppo Iren. Ora, riporta Il Secolo L'articolo proviene da Il Difforme.

