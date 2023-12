Imperia | morta l’88enne che aveva ricevuto bolletta dell’acqua da 15mila euro

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Pubblicato il 27 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Non ce l'ha fatta Caterina Giovinazzo, l'88enne cheaccusato un malore dopo averunadell'acqua da oltre: la donna èla Vigilia di Natale presso l'ospedale Borea di Sanremo, dove era ricoverata in condizioni gravissime. Ora, riporta Il Secolo XIX, i familiari dell'anziana non escludono di rivolgersi a un legale per fare luce sulla vicenda. I fatti risalgono agli inizi di dicembre, quando la donna ha scoperto di dover pagare al gruppo Iren, a cui faceva affidamento per il rifornimento idrico, ben 15.339. Non solo, la sua bancagià autorizzato il pagamento di metà della somma richiesta; l'88enne si era dunque sentita male ed era stata trasportata ...

... la donna èla Vigilia di Natale presso l'ospedale Borea di Sanremo, dove era ricoverata in ... Leggi anche, bolletta dell'acqua da 15mila euro a 88enne: lei ha malore e finisce in ...Camporosso () - Non ce l'ha fatta Caterina Giovinazzo, la pensionata di 88 anni ricoverata in ospedale a seguito di un malore dopo aver ricevuto una maxi bolletta da oltre 15mila euro per il servizio ...Non ce l'ha fatta l'anziana colpita da un malore dopo aver visto una bolletta dell'acqua da capogiro, di ben 15.339 euro, ricevuta per errore. Caterina Giovinazzo… Leggi ...È morta alla vigilia di Natale in ospedale ad Imperia, nel reparto di rianimazione, dov'era ricoverata ormai da settimane Caterina Giovinazzo, la pensionata ...