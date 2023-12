Imperia | anziana muore dopo aver ricevuto una bolletta da 15 mila euro alla vigilia di Natale

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Era un errore della società Iren ma è valso la morte di una donna di 88 anni, Caterina Giovinazzo, finita in ospedaleunadell’acqua da capogiro (15.339). L’, di Camporosso, provincia di, è mortadi. Come anticipato oggi dai quotidiani locali la famiglia della 88enne chiede che venga fatta chiarezza sulla vicenda. Caterina si sarebbe sentita male pochi istantiche la nuora le ha letto i dati dellarelativa al periodo agosto-ottobre, pervenutabanca il 14 novembre scorso e pagata dall’istituto di credito in automatico. Un errore, dato che il consumo massimo dell’abitazione della ...

Stando a quanto ricostruito dai parenti dell'signora e dai giornali locali, Caterina Giovinazzo - di Camporosso , in provincia di- si era sentita male dopo aver ricevuto la maxi - ...Ora, riporta Il Secolo XIX, i familiari dell'non escludono di rivolgersi a un legale per fare luce sulla vicenda. I fatti risalgono agli inizi di dicembre, quando la donna ha scoperto di ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...L'anziana è morta alla vigilia di Natale dopo il ricovero in rianimazione per un malore, causato da una bolletta dell'acqua monstre ...