Immigrazione | degrado totale a Milano | ecco in cosa trasformano il comando dei vigili

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) La denuncia arriva il dì dellaa, la polemica travolge il Natale e (adesso che è passato pure Santo Stefano) diventa un caso politico. Il 24 dicembre due sindacati della Polizia Locale di, il Cse Flpl e il Sulpl, scrivono una lettera, indirizzata al comandante del Corpo, Marco Ciacci, per denunciare la situazione dei minori non accompagnati in città. «Spesso la struttura di via Zendrini», dicono, «non è in grado di accoglierli e, quindi, vengono ospitati nei comandi di Zona, sono costretti a dormire su panchine di legno, senza neanche la possibilità di lavarsi e con indumenti non adatti alla stagione invernale». Fanno anche riferimento a un caso specifico, i sindacati dei ghisa, parlano di un minore straniero, in Zona 5, che avrebbe stazionato ale per il quale «i prossimi tentativi di ricollocarlo non potranno ...