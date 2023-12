Il widget At a Glance dei Google Pixel ora inizia a mostrare i viaggi in treno

Il primo problema , come riportato da Android Headlines , riguarda la complicazione 'At a' del Pixel Watch. Questo, che varia a seconda del quadrante dell'orologio, è progettato per ...Su Pixel Watch si stanno riscontrando alcuni problemi che riguardano At ae Gboard . Diversi utenti riportano infatti la mancata visualizzazione della data nele l'impossibilità di installare sullo smartwatch la versione Wear OS della tastiera Google. At a ...The At A Glance widget is one of the most useful features in the Google Pixel launcher, and it’s getting more useful as time goes on. It shows you important information that you can access at a glance ...For Pixel phone users, the At a Glance widget has become a reliable sidekick, offering quick glimpses of crucial information like appointments, weather, and flights right from the home screen and lock ...