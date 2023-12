Il Volo | Ignazio Boschetto si sposa | mistero sulla fidanzata | lui un anno fa stava con la ex

Fiori d arancio in vista per il cantante: l annuncio arrivato sui social network.Boschetto ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata Michelle Bertolini. Il componente del trio Ilsta per sposare Michelle ...L'annuncio è arrivato dai profili social della futura sposa che ha mostrato uno splendido ...Appare una foto di Ignazio Boschetto insieme alla sua Michelle. La foto he in poco tempo ha fatto il giro del web non lascia alcun dubbio e i fan di… Leggi ...I ragazzi de Il Volo stanno crescendo. Arrivati al successo da giovanissimi, sono cresciuti e hanno scoperto il mondo insieme ai loro fan internazionali. Tra queste fan, c'è stata una ...