Il tumore raro di Tathiana Garbin | “Mi hanno tolto anche la milza”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il racconto dell’ex tennistaha confessato da qualche mese di star affrontando le cure per combattere un. A Corriere ha così parlato del suo status di salute dopo la recente operazione e di come sia andato il Natale. «Riservato, ma non meno sentito: milae non ho gli anticorpi che il mio fisico dovrebbe produrre. Incontro i parenti con la mascherina, però la situazione richiedeva massime precauzioni. Quindi ho trascorso il Natale con mia moglie Ylenia, la mia famiglia, la persona che è rimasta sempre con menei momenti più difficili, quando la sofferenza ti toglie qualsiasi lucidità». Leggi: Tennis, come sta...

'Quando mi hanno diagnosticato lo pseudomixoma peritonei, ilche origina dall'appendice e che colpisce una persona su un milione, ero pronta: mentalmente e fisicamente . Sono tornata in campo per il match della vita, voglio essere d'esempio per le mie ...Tathiana Garbin ha scoperto di avere unal ritorno dall'Open degli Stati Uniti, lo scorso settembre. A New York aveva avuto un mal di pancia e poi gli accertamenti in Italia hanno portato alla diagnosi. È la stessa capitana ...La forza di Tathiana Garbin. La capitana di BJK Cup si è raccontata in un'intervista concessa al Corriere della Sera e la sua voglia di vivere e lottare contro un tumore raro è tale da non rimanerne a ...