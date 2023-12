Il Suv più atteso arriva dalla Cina | prezzo folle | c’è già la fila per averlo

Cresce nelle dimensioni (si sale di 15 cm fino a quota 435, con anche 6 cm in più di passo), e non solo, la nuova Hyundai Kona Hybrid , il B - Suv ... (247.libero)

Autohero - lo shop online leader in Europa per le auto usate - svela la Top 5 dei SUV che hanno conquistato il cuore degli automobilisti Italia ni ... (247.libero)

Autohero , lo shop online leader in Europa per le auto di seconda mano, ci svela la classifica dei top 5 SUV che hanno conquistato il pubblico ... ()

Che fine ha fatto il'Uaz Patriot' di Silvio Berlusconi, ennesima testimonianza della lunga amicizia con Vladimir ... raccontano, ha deciso di cederla perché non la utilizzava, soprattutto per ...Ora i fedelissimi di La Russa raccontano che il presidente del Senato ha deciso di cedere ilsia perché non lo utilizzava, sia per la mancanza di pezzi di ricambio. Ora nel "parco auto" di La ...