Il secondo capitolo di Rebel Moon risolleverà la saga dal grande flop?

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) A meno di una settimana dall'arrivo di– parte 1: figlia del fuoco, è arrivato il teaser di- parte 2: la sfregiatrice. Sbarcata su Netflix il 22 dicembre l’ultima fatica cinematografica di Zack Snyder non sembra aver convinto appieno i fan del regista. Il lungometraggio, che racconta la storia della guerriera ribelle Kora, continua ad andare forte nelle visualizzazioni (tanto che nei primi quattro giorni di distribuzione si è piazzato in vetta alla top ten dei programmi più visti in ben 62 Paesi), ma è stato stroncato dalla critica per diverse mancanze strutturali. Netflix ha subito provato a correre ai ripari pubblicando in tempi record un'anticipazione della seconda parte che dovrebbe, però, uscire non prima di aprile 2024. Di cosa parla: figlia ...