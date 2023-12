“Il relitto del volo MH370 è in Australia | sappiamo dove Può essere ritrovato in 10 giorni” | possibile svolta nel mistero dell’aereo Malaysia Airlines

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Da quando l’aereo passeggeri, scomparve nel buio dell’oceano il 8 marzo 2014, durante unda Kuala Lumpur a Pechino, il mondo non ha smesso di interrogarsi su uno dei misteri aeronautici più enigmatici e inquietanti della Storia. Oggi, unanella vicenda sembra profilarsi all’orizzonte grazie a Jean-Luc Marchand, esperto aerospaziale, e Patrick Blelly, pilota, i quali hanno dichiarato al Daily Mail che l’aereo potrebbeindividuato in soli 10grazie a un nuovo studio. La coppia ha esortato le autoritàne per la sicurezza dei trasporti, il governo malese e la società di esplorazioni Ocean Infinity a intraprendere una nuova ricerca basata su ...

Tragedia in mare vicino a Genova. Un sub è morto durante un’immersione al relitto della petroliera Haven , affondata nel 1991. All’origine ... (thesocialpost)

Ancora una volta, la curiosità della piccola scimmietta ci catapulterà in un'inaspettata ricerca: quellaleggendario capitano Trombetta. Con l'aiuto di un pescatore locale, sua nipote ...Questo dato è compatibile con quellicarburante, che indicano come nel Boeing 777 ne erano stati caricati 49'100 kg (per arrivare fino a Pechino ne bastavano 37'200), quantità con cui avrebbe ...Il lavoro parte dall’elaborazione del lutto, spunto biografico reale, per il compagno (o la compagna) con cui si convive e con cui si è intrapreso un progetto verso un percorso di vita insieme. E sul ...CATANZARO Un museo di archeologia subacquea giace nel profondo degli abissi dei mari calabresi, si arricchisce – ogni giorno – di nuove scoperte compiute quasi esclusivamente da sub appassionati e ins ...