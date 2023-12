Il Presepe di Gricignano | una magia di Natale con la nascita di un agnellino Foto

Leggi su lortica

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il suggestivovivente diha aperto le sue porte in un’atmosfera densa di spiritualità, regalando ai visitatori un’esperienza unica da vivere. Alla cerimonia di presentazione erano presenti il sindaco Fabrizio Innocenti e l’assessore alla cultura Francesca Mercati, accanto al presidente Bruno Bellucci, che ha spiegato come quest’anno ilsi sia arricchito di figure significative per la rappresentazione. Tra le scene, spiccano i tre Re Magi accompagnati da eleganti dame, simboli dei doni portati al piccolo nato: oro, incenso e mirra. Accanto alla Sacra Famiglia, l’immagine di San Francesco osserva con benevolenza il bambino appena venuto al mondo. Un percorso suggestivo da riscoprire e gustare al calar della sera, frutto del grande impegno degli abitanti di Sansepolcro e oltre, a conferma di una collaborazione e ...