Il precedente Apple-Obama del 2013 ma | all’epoca | l’America “tifava” per Cupertino

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) La premessa legale di questo articolo riguarda l’iter necessario rispetto a una decisione dell’International Trade Commission. Su alcuni aspetti delle competenze dell’agenzia federale statunitense, infatti, è il presidente USA ad avere l’ultima parola. Soprattutto quando si tratta di decisioni che riguardano l’ampia sfera del blocco delle importazioni. Insomma, quando una decisione che riguarda la regolarità del commercio negli Stati Uniti diventa di tipo politico e può avere delle implicazioni anche in altri aspetti della vita del Paese e dei suoi cittadini, è la Casa Bianca che si deve assumere la responsabilità finale di porre una sorta di veto alla decisione che la commissione bipartisan ha preso. Il lasso di tempo entro cui questo veto può essere esercitato ammonta a 60 giorni. Negli ultimi 60 giorni, dunque, il presidente Joe Biden non ha avuto nulla da obiettare rispetto alla ...

Questo aggiornamento mira a soddisfare le esigenze di molti utenti del sistema operativo di, ...questo ritorno è volto a migliorare la navigazione per gli utenti abituati alla versione...... ma c'è un: nel 2013 l'allora presidente Barack Obama usò la sua autorità per fermare il ...nega di aver utilizzato brevetti di Masimo per la creazione di misuratori di ossigeno nel ...Le dichiarazioni rilasciate dall'azienda di Cupertino nell'immediatezza del ban dei suoi due prodotti a causa di una disputa sulla violazione dei brevetti ...Ming-Chi Kuo ritiene che le spedizioni di Apple Vision Pro cominceranno durante i primi giorni di gennaio, le vendite inizieranno a breve.