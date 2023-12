Il populismo italiano s’è annacquato grazie ai suoi stessi disastri

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Al direttore – Nella sua “Storia dell’Italia repubblicana” (Marsilio, 2001), Silvio Lanaro definisce il qualunquismo “ come supremazia dei ghiribizzi del gusto sui sudori dell’intelletto, come libertà di pensiero disancorata da categorie culturali troppo impegnative ed esigenti, come indisciplina sociale screanzata e popolaresca, come assimilazione delle fandonie del passato alle frottole del presente, come nostalgia di un senso comune spazzato via dall’invadenza delle visioni del mondo”. È un formidabile ritratto del movimento politico fondato dal commediografo Guglielmo Giannini nel 1944, che ben si adatta anche a quello fondato dal tecnologo Gianroberto Casaleggio e dal comico Beppe Grillo nel 2009. Ma forse è soprattutto il neomovimento pacifista di Giuseppe Conte, con le sue idee semplici, le passioni elementari e le furbizie da azzeccagarbugli, quello che più gli somiglia.Michele ...