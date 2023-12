Il Nyt fa causa a OpenAi e Microsoft sul copyright | copiati milioni di nostri articoli per “addestrare” l’IA

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) L’accusa è stringente e mossa in punta di codice (anche deontologico), con venature di polemica tutt’altro che virtuale. Così, il New York Times ha fattoper violazione del, accusando le società di intelligenza artificiale di avere copiato illegalmentedidel quotidiano americano per “” ChatGPT ed altri servizi a forniree informazioni con una tecnologia che ora compete con il Times. Insomma, le società tech avrebbero attinto a piene mani a contenuti giornalistici, copiando a man bassa per rendere competitiva. Media e IA, il New York Times faper violazione del ...

Nelladepositata oggi presso nel Southern District di New York a Manhattan, ilha dichiarato che OpenAI e Microsoft stanno facendo progredire la loro tecnologia attraverso "l'uso illegale ...- continua sotto - Secondo ilquesti due strumenti sono stati addestrati su milioni di ... - continua sotto - Ladel New York Times, presentata al tribunale distrettuale federale di Manhattan, ...Lo storico quotidiano statunitense fa causa a OpenAI e Microsoft per violazione di copyright. Per il New York Times, si parla di miliardi di dollari di danni.Il New York Times ha fatto causa a OpenAI e a Microsoft per violazione del diritto d'autore da parte dei sistemi di intelligenza artificiale ...