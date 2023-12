Il New York Times porta in tribunale OpenAi e Bill Gates | ladri di contenuti

Leggi su notizie

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) All’orizzonte ci potrebbe essere una causa che potrebbe clamorose conseguenze per l’industria dell’intelligenza artificiale generativa e ma anche e soprattutto per i media Un terremoto vero e proprio. Di quelli che possono cambiare lo scenario una volta per tutte sull’intelligenza artificiale e sui suoisoprattutto e sulle licenze che ne sono derivate. Un caos. E’ quello che può succedere con l’iniziativa che sta intraprendendo il Newcontroe Microsoft di. E’ un nuovo capitolo, l’ennesimo, che parla e cerca di trattare la definizione dei limiti e delle possibilità legate ai software di AI generativa, come ChatGpt. Già perché il New, dopo attente e oculate verifiche durate mesi si è accorta che ...