Il New York Times fa causa a OpenAI e Microsoft per violazione del diritto d’autore | «Danni per miliardi di dollari»

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) I software di intelligenza artificiale generativa nel mirino del New. Il quotidiano statunitense ha citato in giudizio Open Ai, la società a cui fa capo ChatGPT, eperdelaprendo di fatto «un nuovo fronte – scrive lo stesso Nyt – nella sempre più intensa battaglia legale» legata all’utilizzo non autorizzato «di opere pubblicate per addestrare tecnologie di IA». La, depositata presso la Corte distrettuale federale di Manhattan, sostiene che milioni di articoli pubblicati dalsiano stati utilizzati «per addestrare chatbot automatizzati che ora competono con il giornale come fonte di informazioni affidabili», si legge sul The Gray Lady. Nonostante non si faccia riferimento a un risarcimento ...

