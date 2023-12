Il New York Times fa causa a ChatGpt

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il Newtrascina in tribunaleo meglio mette alla sbarra OpenAi, cioè la società che ha creato il software di Intelligenza artificiale attualmente più diffuso e la sua controllante Microsoft. Motivo della citazione in giudizio è il fatto che OpenAi e Microsoft avrebbero “addestrato” i neuroni digitali die di altri chatbot facendogli leggere e analizzare milioni di articoli di proprietà del quotidiano americano, che sostiene costi ingenti per la sua redazione. Con il risultato, secondo gli avvocati che hanno preparato il faldone, di violare il diritto d’autore e la proprietà intellettuale. Il documento, rilanciato dallo stesso New, non avanza una precisa richiesta di risarcimento. Molto peggio reclama danni per miliardi di dollari e chiede ai ...

Investing.com -- Il New York Times ha fatto causa a OpenAI, la società che ha creato ChatGpt, e a Microsoft (NASDAQ: MSFT) per violazione del diritto d'autore. Secondo l'accusa, le due società avrebbe ...Il New York Times fa causa a OpenAI, la società a cui fa capo ChatGPT, e Microsoft per violazione del diritto di autore, aprendo un nuovo fronte dell'intensa battaglia legale ...