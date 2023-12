Il Napoli vuole Mazzocchi | ma non manca il piano B | già bloccata l’alternativa

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Con Zanoli che pare destinato al Genoa, ilsarebbe in fase di accellerazione per un nuovo terzino destro. Alessandro Zanoli vede rossoblù. Il terzino scuola Carpigiocare e a quanto pare, lo farà lontano dall’ombra del Vesuvio. Dopo l’esperienza di 6 mesi dello scorso campionato alla Sampdoria, il giovane dovrebbe riaccasarsi in Liguria, questa volta al Genoa. Accellerata per, poi si virerà sulB Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, in virtù della chiusura ormai prossima del prestito di Zanoli al Genoa, ilpotrebbe accellerare nelle prossime ore per, obiettivo dichiarato della società azzurra. Ad oggi, però, la distanza è ancora ampia con la Salernitana, che chiede 4 milioni (potrebbe scendere a 3), a fronte della proposta di 1,5 ...