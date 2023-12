Il Napoli tratta per Samardzic | toccherà decidere al giocatore

Il nuovo dirigente della Juventus , Cristiano Giuntoli , ha iniziato a lavorare per i bianconeri per sistemare la squadra e puntare alla ... (dailynews24)

Il giornalista Fabrizio Romano ha riportato le ultime sul Napoli , che sarebbe in tratta tiva con l’Udinese per Lazar Samardzic . Il Napoli si è ... (forzazzurri)

... non è andato a vedere la partita che ilgiocava in quella città. E penso ad ora che a ... Nonla triplicazione del suo stipendio disinteressandosi della miriade di problemi contrattuali ...Il dettaglio dei sequestri A, nel quartiere Ponticelli, i 'Baschi Verdi' hanno rinvenuto e ... La conducente del veicolo è statain arresto. In un secondo intervento, nei pressi di Piazza ...Empoli, sono tre i giocatori azzurri in scadenza nel 2024. Andiamo a vedere di chi si tratta e quali potrebbero essere gli scenari.Quel pomeriggio del 22 agosto 2022 si erano riuniti al Maradona poco meno di quarantamila tifosi. La diffidenza per la partenza di sei titolari alla fine del primo campionato con Spalletti ...