Il Napoli rischia di perdere Politano | forte interessamento arabo

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Ildiun altro pezzo pregiato IldiMatteo. L’esterno offensivo azzurro, probabilmente il migliore tra gli azzurri in questa stagione, è oggetto diinteresse da parte di un club saudita. A confermare la notizia con nuovi dettagli è Nicolò Schira che commenta così la situazione: “L’Al Shabab è pronto a offrire 12 milioni di euro al(che chiede 15 milioni) per provare a ingaggiare Matteo. Il suo contratto scade nel 2025 e il club saudita ha offerto all’esterno uno stipendio di 7 milioni di euro all’anno con un contratto fino al 2026 o 2027. Trattative aperte”. Dopo Elmas e Zielinski ilpotrebbe dover fare a meno ...

Il calendario degli ottavi di finale non è stato ancora comunicato, ma in casa Napoli c’è uno spauracchio ancora più pericoloso del Barcellona. Il ... (spazionapoli)

Il Napoli nel mercato di gennaio perderà quasi certamente pezzi pregiati Come se non bastasse la crisi tecnica del Napoli , le notizie che ... (terzotemponapoli)

Terrore in tangenziale. Il piccolo Gabriele ha rischiato di morire soffocato a causa di qualcosa che aveva ingerito a casa. Durante la folle corsa dei genitori verso un pronto soccorso, il piccolo non ...Non è iniziato nei migliori dei modi il Mazzarri 2.0 a, con l'allenatore cheun clamoroso addio entro il prossimo 7 gennaio, ora sceso a 6 la posta su Snai. Con la conferma dello ...Il centrocampista macedone, come aveva anche annunciato Aurelio De Laurentiis, si trasferisce a titolo definitivo al Red Bull Lipsia ...Il Napoli sta attraversando la crisi peggiore degli ultimi anni. E un'altra pessima notizia ha guastato il Natale di tutto l'ambiente azzurro ...