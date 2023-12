Il momento più difficile E come sono rinata | le confessioni più intime di Simona Ventura

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) «Il 2023 per me è stato un anno straordinario, ma il 2024 porterà un sacco di cose belle: ci sarà il mio matrimonio, i sessant'anni del mio amore Giovanni, sessant'anni di matrimonio dei miei genitori, i diciott'anni di mia figlia Caterina... un anno all'insegna delle feste e dell'allegria». Chi parla èuno dei volti più conosciuti della Tv italiana. Ha lavorato per la Rai, per Mediaset, per Sky, per La Sette, con una finestra ad Agon Channel, esperienza nella tv albanese che rivendica con orgoglio, sempre mietendo successi. Bella, spavalda, spiritosa, anticonformista. Forse il successo più grandestati gli anni nei quali ha condotto e reso grande la trasmissione sportiva della domenica, “Quelli che il calcio” o “Le Iene”, programma che sembra non conoscere tempo. Ora ha 58 anni e si racconta una donna felice ...