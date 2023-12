Il ministero della Cultura taglia i fondi E la società che gestisce il personale trasferisce i dipendenti | la protesta alla Pinacoteca di Bologna

In Corea del Sud, la preparazione al test di ammissione universitaria, il Suneung, è un vero e proprio rito di passaggio per gli studenti . Il test, ... (orizzontescuola)

Non sembra partito col piede giusto il percorso che prevede l'approvazione della Nuova formazione in servizio dei docenti : prima le organizzazioni ... (orizzontescuola)

... in una diversa chiave narrativa, a un altro lavoro del collettivo romano, anch'esso capace di mettere in luce il disagio e i nodi del nostro presente: IlSolitudine, per il quale, ...Il ricorso di Duntsova contro la CEC è stata esaminata dal giudice Oleg Nefedov, il giudice che, a fine novembre, Nefedov aveva dato ragione alGiustizia che chiedeva di poter mettere ...Si tratta di persone che lavorano alla Pinacoteca ma sono dipendenti di Ales, la società che fa capo al Ministero della Cultura e che si occupa di supportare le attività di valorizzazione e gestione ...Il comparto lucano dello spettacolo dal vivo denuncia la grave situazione in cui il settore si sta venendo a trovare. A seguito della pubblicazione della determina dirigenziale della Regione Basilicat ...