Il governo è in salute | ma rischia sul premierato M5S e Pd | derby pericoloso Parla Fonda Swg

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) I partiti italiani vivono la loro fase di “stabilità” nell’apprezzamento agli occhi dell’elettorato. Probabilmente i primi sussulti si registreranno “durante la campagna elettorale per le Europee, che inizierà presto: già all’inizio del prossimo anno”. L’esecutivo è “in, nonostante stia governando da oltre un anno e mezzo”, il Pd “è sotto il 20% ma la componente Schlein ha aumentato il gradimento”. Sono solo alcuni dei dati che consegna a Formiche.net Rado, capo della ricerca dell’istituto Swg., analizziamo le percentuali dei partiti della coalizione di centrodestra. Gli orientamenti di voto, come dicevo in premessa, non registrano grosse oscillazioni. Il dato interessante è che l’esecutivo, dopo un periodo di flessione, si è stabilizzato. E, dopo un anno al, non è poco mantenere un ...