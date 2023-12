Il giro del mondo in 80 giorni serie tv | quante puntate sono?

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Civoluti due anni (la messa in onda all’estero risale al 2021), ma finalmente la Rai ha deciso di trasmettere, da mercoledì 27 dicembre 2023 alle 21:20, Ildelin 80, latv che la tv di Stato italiana ha co-prodotto all’interno dell’alleanza per la produzione di contenuti che vede protagoniste la Rai, appunto, France Télévisions e Zdf. Ma daè composto Ildelin 80? In tutto, gli episodiotto, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raidue li manda in onda due per volta, per quattro prime serate il mercoledì ed il venerdì. L’ultima puntata va in onda il 5 gennaio 2024. Ildelin 80 ...