Il giro del mondo in 80 giorni | la serie in onda su Rai 2

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Ildelin 80: trama, cast, quante puntate e streaming dellasu Rai 2 Questa sera, 27 dicembre 2023, su Rai 2 va inla prima puntata di Ildelin 80, la nuovain quattro puntate, per un totale di otto episodi, in prima serata dalle 21.20. Vediamo insieme la trama, il cast, quante puntate e dove vedere in streaming Ildelin 80. Trama Londra, 1872. Phileas Fogg, seduto come sempre sul divano del Reform Club, legge un articolo su quanto il progresso tecnologico abbia cambiato il modo di viaggiare. La sua naturale flemma, però, quel giorno viene incrinata da una cartolina ricevuta da una donna amata e poi perduta, un ...

La miniserie in 8 episodi, ispirata al celebre romanzo d'avventura, debutta su Rai 2 mercoledì 27 dicembre. Pragonista dello show è David Tennant ma, nel cast, ci sono anche due italiani...