Il Giro del Mondo in 80 Giorni | al via la serie tv con David Tennant che rilegge il romanzo di Jules Verne

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Al via latv Ildelin 80, produzione franco-britannica di Slim Film Plus Television e Federation Entertainment per France Télévisions, ZDF e RAI. Il nuovo adattamento, una rilettura in chiave moderna del famosodi, è composto da otto episodi dalla durata di 52 minuti. Pubblicata per la prima volta in francese nel 1872, la storia originale segue un eccentrico inglese, Phileas Fogg, che accetta una scommessa nel suo elegante British Reform Club di circumnavigare ilin 80. In questa versione, propone lui stesso l’idea – per ragioni sconosciute ma apparentemente romantiche – ed è accompagnato da un’audace giornalista donna, mentre l’attore franco-maliano Ibrahim Koma ...

... un po' per i soliti motivi economici e in ragionefatto che soprattutto Thiago Motta vorrà ... Non serve cercarli inper l'Europa, basterebbe acquistare tre elementi che giocano già in Italia, ...... ma qual è il successoloro amore che sembra pronto a durare per sempre Kate Middleton e il principe William sono una delle coppie più salde e amate dai sudditi e dai fan inper il mondo. ...S ullo smartphone il promemoria è impostato sul 5 maggio. È il giorno della seconda tappa del Giro d’Italia e per Giulio Ciccone è la frazione che si è immaginato tante volte durante il primo raduno d ...Nonostante abbia smesso le scarpette e indossato una nuova veste da consulente per il Milan, Zlatan Ibrahimovic non sembra aver perso i suoi numeri. In un video pubblicato su Instagram girato sulle ...