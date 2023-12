Il giorno delle minacce allontana la pace tra Israele e il Medioriente oltranzista

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Non si smette di parlare di mediazione, ma a undal Natale cristiano la tensione in tutto ilè alle stelle. Il conflitto-Hamas tende a coinvolgere altre forze, altri stati. In tarda serata si è saputo che il premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha parlato con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden (lo ha riferito l’agenzia stampa Qna). I due leader hanno discusso degli sviluppi del conflitto a Gaza e nei Territori occupati, ma anche dell’impegno per una mediazione che punti con maggiore concretezza al cessate il fuoco permanente. Ma l’80esimodi guerra ha visto protagonisti gli Houthi, i cosiddetti partigiani di Dio, guerriglieri yemeniti foraggiati dall’Iran. Definiti daterroristi, gli Houthi hanno attaccato una nave Msc nel ...

Non ti servono che pochi minuti al giorno per un Corpo scolpito anche dopo i cinquant’ anni : scopriamo come fare Quello di cui vogliamo parlarvi, ... (sportnews.eu)

Il Ciclocross rimane in piena attività anche sotto Natale. Domani pomeriggio tutti ad Anversa , nel Flanders Classic Van Der Spiegel, per il nuovo ... (oasport)

(Agenzia Vista) Roma, 25 dicembre 2023 A seguito della benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco, le campane di San Pietro hanno suonato per ... (liberoquotidiano)

L'indice IGI è calcolato dal Gestore dei Mercati Energetici - GME per ciascun- gas, sulla base dei prezzitransazioni concluse sul mercato del gas naturale (MGAS). 27 - 12 - 2023 09:23Passati ildi Natale e quello di Santo Stefano, prosegue la pausa della soap opera di Rai 1 Il ParadisoSignore 8. Lo sceneggiato, ambientato negli anni Sessanta in un grande magazzino di Milano, ...Il Governo ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo con semplificazioni previste della Riforma Fiscale per i Dichiarativi ...Mentre “la paura vende”, dobbiamo valutare le “probabilità” rispetto alle “possibilità” dei vari risultati. Il poker è sempre un modo semplice per comprendere questo concetto. Se stessi giocando una ...