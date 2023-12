Il generale Vannacci domani torna in servizio | «Ma promuoverò ancora il mio libro»

Il generale non vuole fermarsi, come confermato all'Ansa: 'Durante il mio tempo libero, faccio tantissime attività: leggo, scrivo, vado a nuotare, a ... (247.libero)

Periodo di congedo terminato e mercoledì 27 dicembre ilRobertosarà a Roma come capo di Stato Maggiore del Comando delle forze operative terrestri . L'autore del contestatissimo ...... grave il marito - FOTO Centrale di Caorso, tornati i residui radioattivi lavorati in Slovacchia: "Volume ridotto del 90% e stoccati in sicurezza" Scontri durante l'incontro col, ...Il 30 giugno 1849 venne ucciso da una granata francese vicino alla basilica di Santa Maria in Trastevere. Nato da una famiglia di schiavi nell’area di Montevideo, fedelissimo al fianco di Garibaldi ne ...Dopo le polemiche, il generale Roberto Vannacci rientra in servizio. L’autore del discusso best seller “Il mondo al contrario” rientrerà a lavoro domani, mercoledì 27 dicembre, al termine di alcune ...