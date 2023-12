Il gas naturale accelera oltre i 36 euro al MWh ad Amsterdam

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) MILANO –il gasi 36al MWh sulla piazza Ttf di. I contratti future sul mese di gennaio guadagnano il 6,44% a 36,38al MWh, spinti dai timori per l’acuirsi della guerra tra Israele ed Hamas. Il Mar Rosso, infatti, è una delle principali linee di transito per le navi che trasportano il metano inpa. E’ quanto si legge oggi in un breve lancio dell’agenzia di stampa Ansa. L'articolo L'Opinionista.

