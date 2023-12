Il futuro della meccanica industriale | la revisione degli impianti

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Abbiamo raggiunto, vicino a Bergamo, il sig. Marco Vecchi che, insieme alla sorella Sara, rappresenta la quarta generazione alla guidastorica azienda Officine Meccaniche A. Vecchi, specializzata sin dal 1909 nella costruzione di macchine e componenti per la produzione. Azienda che da molti anni ha affiancato al comparto di produzione tradizionale un servizio specializzato nellaindustriali. Come racconta Marco Vecchi, i mutamenti del mercato escenari nell’ambitostanno spingendo sempre di più le Officine Meccaniche A. Vecchi verso quella che rappresenta una vera e propria attività di nicchia, ovvero ladei riduttori per ...

