Il fuorionda di Giambruno? Papà | la clamorosa rivelazione della figlia di Antonio Ricci

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Seè il deus ex-machina di uno dei programmi di maggior successo degli ultimi quarant'anni di storia televisiva italiana, cioè Striscia La Notizia, non meno brillanti sono le sue figlie. La secondogenita in particolare, Vittoria, 35 anni, Triennale in Relazioni pubbliche e pubblicità, con una tesi in Economia politica sulla crisi del mercato musicale. Ora, anche lei nello staff del tg satirico più conosciuto d'Italia e intervistata da Elvira Serra per il CorriereSera. Agli inizi si è occupata, tra le altre cose,logistica del tour di Jovanotti negli stadi: “Lì ho imparato a risolvere i problemi prima che si presentassero, ma il vero militare, l'ho fatto con Betty Soldati, nelle produzioni di Maria De Filippi. Mio padre mi ci aveva mandato per dissuadermi”. Da paura ...