Il filo rosso tra i cartelli messicani e Hamas | così prende forma la narco-Jihad

Esiste una decennale intesa segreta tra gli uomini di Hamas e il cartello di Sinaloa. Tunnel, droga e bombe al centro dell'accordo The post Iltra i cartelli messicani e Hamas: così prende forma la narco - Jihad appeared first on ...Marta Fascina su Instagram ricorda Silvio Berlusconi con un cuoricino. "Buon Natale amore mio,... Ecco, la serenità, ilcomune che unisce i messaggi del governo, la linea che Palazzo Chigi ha ...Ristorante Jim a Grosio (SO), Sport e Sunny Valley a Santa Caterina Valfurva (SO), Al Filò a Bormio (SO), Agriturismo Fracia a Teglio (SO) e Agriturismo Baita de l’All a Valdidentro (SO), La Piöda a L ...Il ministero della Sanità di Hamas ha dichiarato che sono 20.915 i morti e 54.536 feriti dall'inizio dei bombardamenti israeliani, principalmente donne e bambini. Questo è il triste… Leggi ...