Il diritto di rispondere Iran | attacco ad Israele dopo l' uccisione di Mousavi | la situazione sta precipitando

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Ogni giorno, dall'arrivano nuove minacce.la denuncia dell'Aiea circa l'impennata dell'uranio arricchito al 60%, elemento fondamentale per la costruzione di ordigni nucleari, ecco che Teheran minaccia rappresagliel'di Seyyed Razi, generale delle Guardie della Rivoluzione, eliminato dalle forze israeliane in un raid in Siria. "Ai sensi delinternazionale e dello Statuto delle Nazioni Unite, nel momento opportuno che sarà ritenuto necessario, l'si riserva illegittimo dicon decisione" aper l'del generale. Questo è quanto mette nero su bianco in una lettera al Segretario generale dell'Onu, ...

