Il consiglio di Ibrahimovic al Milan | lui per il dopo Pioli

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)da pochi giorni indossa l’abito da Senior Advisor del. O meglio, Senior Advisor di RedBird, il fondo americano dell’estate del 2022 a capo dei rossoneri, una specie di “super consulente” di Gerry Cardinale,. Ibra consiglia, Ibra non decide. Non è un dirigente come qualcuno erroneamente continua a descriverlo (come ad esempioTV, il club channel dei rossoneri nel pre partita di Salerno). Zlatan in questi giorni di vacanza ha sentito più volte Cardinale e Giorgio Furlani per confrontarsi e dire la sua sul tema “allenatore”. Lo svedese ha suggerito un nome per il, quello di Antonio Conte.Tra Ibra e il tecnico leccese c’è da anni stima reciproca. Entrambi hanno fame di successi e si sentono nel loro ruolo i numeri uno, e anche la filosofia è comune: lavoro duro, rispetto ...