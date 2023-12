Il compleanno della Costituzione più bella di tutte

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Quello che apparve sulla Gazzetta Ufficiale straordinaria, numero 298, di 76 anni fa fu il risultato di una somma di idee. E non furono affatto idee eguali per peso e sostanza . Ma spieghiamo meglio. ...

Quest'oggi Andrea Agnelli festeggia il 48 Compleanno . La Juve ntus , come da prassi per tutti coloro che hanno fatto parte del club bianconero, ha ... (247.libero)

Sta facendo molto discutere in Francia anche la posizione del presidenteRepubblica francese, Emmanuel Macron che il 20 dicembre nel corso di un'intervista a 'C à vous' ha 'difeso' Depardieu ...... e le fece pesare nella composizione delle partiCostituzione. Può sembrare un meccanismo prevaricatore, ma è la perfetta realizzazionerappresentanza democratica . Alla nostra Carta ...Intervista a Paolo Aiello, preparatore atletico cosentino del Bologna di Thiago Motta, rivelazione in Serie A ...Dall'alcolismo alle accuse di molestie, la parabola discendente della stella del cinema francese ...