Il camion pieno di hashish con 290 kg di droga per un valore stimato di due milioni Un arresto a Napoli

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Lo stupefacente sequestrato , qualora immesso sul mercato, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali campane un illecito profitto,in oltre 2di euro : circa 290 chilogrammi di, pronti per essere distribuiti, sono stati sequestrati nel centro didai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di. Laè stata trovata in un furgone Iveco Daily...

Ciò significherebbe un divieto totale sui motori a gas o diesel per auto e(come vorrebbe ... Nel '73, quando lo spavento del "Raffreddamento Globale" era insvolgimento , con previsioni ...In attesa di una tregua che consenta dunque undispiegamento dell'assistenza umanitaria a ... nel sud della Striscia, nell'assalto da parte della folla a undi cibo e altri aiuti. Mahmoud ...Lo stupefacente sequestrato , qualora immesso sul mercato, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali campane un illecito profitto, stimato in oltre 2 ...Un camion di aiuti assaltato, i miliziani di Hamas che sparano per disperdere la folla e uccidono un ragazzino. Ciò che secondo i racconti di alcuni testimoni è accaduto domenica a Rafah, nel sud dell ...