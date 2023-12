Il camino che arde è il trionfatore delle feste su Netflix

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)Il vero protagonistaè il. Non parliamo dell’ultima serie che arriva dagli Stati Uniti o dall’avanguardistica Corea bensì proprio del caminetto, per l’esattezza diper Casa Vostra – Fuoco crepitante da legno di betulla. Le immagini di una fiamma che brucia, per la prima volta in Ultra-Hd 4k, hanno scalato le classifiche di tutto il mondo. Nel ranking italiano di ieri ilera terzo (e il 25 dicembre nella top 10 è entrato anche ilcon le musiche di Natale) ma in paesi come Spagna, Germania, Francia, Svezia, e non solo, è balzato al primo posto. La prima riflessione è che le immagini delsi impongono all’interno di catalogo sterminato di titoli in un periodo, peraltro, in ...