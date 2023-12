I vantaggi dello sci nella psicoanalisi | intervista alla dottoressa Adelia Lucattini

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) ROMA – Lo sport rappresenta per moltissime persone un momento di benessere psicofisico e di socialità, aiuta tutti gli atleti, agonisti e amatoriali, ad entrare in contatto profondo con le proprie emozioni e ad imparare a gestirle con naturalezza. Inoltre, abitua a darsi degli obiettivi fondamentali per raggiungere traguardi importanti e allenare la propria mente a rilassarsi per migliorare le proprie performance. Infine, favorisce il rispetto un sistema di regole importante di squadra e di condivisione. Oggi, in particolare, affrontiamo con la, Psichiatra e Psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana e dell’International Psychoanalytical Association, il tema del benessere psicofisico legato ad uno sport in particolare, come lo sci., quali ...