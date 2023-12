“I tossicodipendenti sono trattati come animali in uno zoo” | il disumano trend social nato negli Usa che si chiama ‘Tranq tourism’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Filmaresotto effetto di un narcotico che li fa camminare barcollando e trascinandosizombie. È il nuovo inquietante fenomeno, partito da Kensington (quartiere a nord di Philadelphia) e altamente nocivo (nonché spesso letale) per la salute, che si sta diffondendo a macchia d’olio suimedia statunitensi. Pubblicati su Tik Tok e oggetto di polemiche e accuse di sfruttamento, i video in questionesoprannominati “tranq tourism”, con riferimento al tranquillante usatodroga e alla sorta di sadico “turismo del piacere” che offrono nel vedere e riprendere i viaggi mentali che la sostanza provoca in chi la assume. L’oppiaceo utilizzato sixilazina, è prodottosedativo pere il suo uso è relegato ...